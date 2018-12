Ariana Grande rechazó una condecoración de la reina Isabel

La estrella, de 25 años, debía aparecer en la lista de homenajeados de Año Nuevo que la casa real británica publica cada año y que está compuesta por decenas de personalidades, famosos o anónimos, que hicieron algo que merece ser destacado.



Según explicó una fuente al diario The Sun, "Ariana se sintió halagada, pero dijo que era demasiado pronto" recibir una condecoración de parte de la reina Isabel II, que examina y aprueba personalmente la lista de condecorados propuesta por el gobierno. El motivo por el cual el gobierno y la casa real quisieron condecorarla era el apoyo que brindó a los heridos y familiares de los muertos del ataque terrorista.



"Ella explicó que todavía estaba de duelo", dijo la fuente. "Ella temía que algunos afectados pudieran verlo como un gesto insensible. El comité le escribió, pero ella cortésmente dijo que no".



Otra fuente, cercana a la cantante, dijo que Ariana "se sintió profundamente conmovida y honrada. Ella no lo rechazó como tal, pero explicó que no era el momento adecuado para aceptar". Para los familiares de los sobrevivientes al ataque terrorista, perpetrado en mayo de 2017 durante un concierto de la artista, "fue un gesto encantador".



La estrella estadounidense Ariana acababa de terminar su show cuando el terrorista suicida Salman Abedi, de 22 años, atacó matando a 22 personas, entre ellas una niña de 7 años. Grande sufrió de estrés postraumático, y hace unas semanas describió el ataque terrorista en el Manchester Arena como algo "de lo que parece imposible recuperarse por completo".





Fuente: exitoina