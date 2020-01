Arana, sobre la denuncia a Pablo Rago: “La Justicia puede ser lenta, pero llega”

Facundo Arana se refirió a las denuncias a colegas y puntualizó en el caso de Pablo Rago que acaba de ser imputado por abuso sexual. El actor contó cómo vivió la noticia y se refirió a su excompañero de la novela, “Noche y Día“.

“Le di mucha pero mucha vuelta porque son cosas gravísimas estas que hablamos. Llegué a la conclusión de que uno tiene que ser responsable. Y lo mejor que podemos hacer es exigir justicia inmediata. Que pongan las cosas en su lugar. Es lo que necesitás para poder seguir adelante con claridad. Eso es todo lo que tengo para decirte”, comenzó diciendo Arana en una nota con la web de Radio Mitre sobre las denuncias en forma genérica.

“Yo quiero que hable la justicia pero que no decante la cosa, que sea algo que yo pueda enterarme. La justicia puede ser lenta pero llega. Hay cuestiones en la que la justicia debería ser más rápido. Yo respondí en su momento. Defendí gente que no conocía. Lo que uno tiene que hacer no es defender, sino que hable la justicia y que hable de verdad”, indicó.

Consultado por el caso de Pablo Rago, el actor opinó: “Yo tengo las mejores referencias de Pablo. Entonces quiero que la justicia actúe rapidísimo. Cómo no me va a sorprender. Te sorprende, te lastima, te jode. No querés que pasen estas cosas. No querés que compañeros tuyos estén involucrados en semejantes cosas”.