Araceli González se hizo un tatuaje para homenajear a su mamá

Rosa Monteferrario falleció en septiembre del 2018 y su hija Araceli González la homenajeó hace pocas horas con un tatuaje en su cuerpo.





"Este es el comienzo en que los tatuajes en mi vida empiezan a tener significados que tiene que ver con la marca que dejaron en mi cuerpo lo vivido, transitado y lo aprendido. La rosa representa el amor y el romanticismo! La entrega. La piedad. La bondad. Lo más puro y hermosa relación con la persona que me engendró! Me guío y dio la vida por mi hermano y por mi! La persona que solo entregaba sin medir nada. Que se esforzó por su dignidad bajo cualquier circunstancia. Que corrió con lobos! Y se transformó en loba! Leona! Proveedora de un amor profundo! Que lloro por amor pero que vivió gracias al amor que derrochaba con el universo y su alrededor", escribió Ara en su cuenta de Instagram y compartió la foto de la rosa.

Araceli González recordó a su madre: "Vivía para ella y cuando falleció sentí un gran vacío"



"Quizás es lo que la hizo única y referente en mi vida! Amaba escucharla cantar cuando hacía las camas. #madreselvaenflor ( eso representaba que estaba bien, plena y feliz) no estás solamente dentro mío , estás tatuada en mi piel! Y cada uno de mis tatuajes que son 5 hasta ahora , representan una marca en mi vida! Una transformación. Me reconstruyo pensándote en cada instante! Sitiendonte en casa segundo! Y me falta el próximo tatuaje que haré la semana que viene ... “La daga” en el otro brazo. Exactamente en el mismo lugar! Representa el sacrificio, fui capaz de superar situaciones que han marcado mi existencia vital! Y mi construcción como persona y mujer! Todo eso me enseñaste vos! Parecido fue lo que viviste! Acá estamos mujeres preciosas de mi familia, admirando las que dejaron huella para avanzar por la nuestra", agregó.

