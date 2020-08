Araceli González habló de su intimidad con Mazzei durante la cuarentena

La cuarentena obligatoria por coronavirus generó la unión en algunas parejas como la separación de otras. En el caso de Araceli González con Fabián Mazzei el aislamiento les revivió la llama de la pareja, que están juntos desde 2008 y viven en un country de zona norte.

La actriz estuvo como invitada de Marley en “Por el mundo”, Telefe, y recorrieron el Jardín japonés para recordar el viaje que ambos hicieron juntos a Japón para este programa cuando se podía viajar, antes de la pandemia.

Apenas arrancó el programa, Marley le preguntó a la actriz como llevaba la cuarentena: "No salgo hace siete meses", dijo y agregó: "Estamos con Mazzei como locos, teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien".

El Jardín japonés reabrió este fin de semana para recibir visitas en el marco de la flexibilización comercial de la Ciudad. El cupo es limitado, se reserva por horario y piden que se tomen todas las medidas de cuidado personal, como barbijo y lavado de manos, para evitar contagios.