Araceli González emitió un comunicado para explicar su reclamo a Suar

Comunicado completo de Araceli González:

Cuando se realizó el divorcio vincular entre Adrián Suar y Araceli González se firmó un acuerdo de división de bienes donde Araceli no estuvo asesorada por abogados propios sino que confió en la propuesta realizada por el Sr. Suar. Este acuerdo no fue presentado judicialmente.





Entre otros aspectos, el Sr. Suar reconoció a Araceli la propiedad del 50% de sus acciones en Pol-ka Producciones SA. Esto es muy importante porque demuestra que Araceli realmente lo ayudó a formar esta empresa que fue producto del trabajo en conjunto.





Sin embargo, este reconocimiento pronto se transformó en una nueva ficción de las que Suar produce. Todo fue un reconocimiento vacío. Expresamente Suar le negó a Araceli el derecho a recibir parte de alguna de las ganancias de la empresa, la privó de información sobre su valor y cualquier participación en su funcionamiento. Es decir, que le reconoció una propiedad sin contenido dejando a Araceli en total estado de desamparo.





Finalmente, el Sr. Suar condicionó cualquier pago a una cláusula muy mal intencionada (o perversa). Sólo le pagaría su porcentaje cuando él decidiera vender sus acciones en Pol-Ka. Esto es lo mismo que decir: "Te pago cuando yo quiera" y durante mucho tiempo Suar no quiso.





Es por eso que ya existe una causa judicial en trámite para que la Justicia le ordene al Sr. Suar pagar todo lo que le adeuda a Araceli.





Llama la atención que el Sr. Suar se niegue a dejar en libertad a Araceli luego de tanto tiempo. Desde su entorno se transmite la idea que no se adeuda nada, que nunca se hizo en ningún reclamo, y que no se entiende este súbito ataque a Araceli. Pareciera que en su mente Araceli y Adrián no son más que los protagonistas de una nueva ficción. Pero esta ficción tiene su fin hoy en la Justicia.





Hoy Araceli exige el pago inmediato de todo lo adeudado. Para saber cuánto le deben se solicitó una profunda pericia contable sobre la empresa Pol-Ka a fin de poder conocer el verdadero valor de la empresa y evitar así cualquier maniobra sobre su valor. De acuerdo a su resultado Araceli solicitó revisar todo lo actuado en el referido convenio.









El valor de Po-Ka será así determinado por la Justicia y no por Suar en base a sus propios cálculos. Araceli no tiene ningún problema o reclamo contra el resto de los socios y lamenta se encuentren en medio de esta disputa que ella no ha generado pero que no le deja otra silla.





En síntesis:

Suar reconoció a Araceli el 50% de su participación en Pol-Ka Producciones SA.

El referido convenio de división de bienes nunca se cumplió totalmente.

Luego de años de negociaciones, postergaciones y permanentes negativas se realizó el correspondiente reclamo judicial.

Se realizaron 3 audiencias con el Sr. Suar que fracasaron ante una total negativa a reconocer y realizar pago alguno.