Aquaman quiere que su compañero siga siendo Superman

Desde que se dio a conocer un reporte que desvinculaba a Henry Cavill del rol de Superman para las próximas películas de DC, la continuidad del actor en ese universo cohesionado ha sido un foco de cientos de especulaciones. Pero, de acuerdo a Jason Momoa, Cavill "definitivamente no" ha renunciado al papel.





En el marco de la premiere de Aquaman en Hollywood, Momoa conversó con Entertainment Tonight respecto al futuro de su colega de Justice League, lo que motivó al actor a desestimar los reportes sobre la salida Cavill del DCEU.





Al ser consultado respecto a si el actor tras Superman abandonaría el papel, Momoa dijo que "definitivamente no". "Él ama el personaje, el no lo hará. (Estoy) cien por ciento seguro", añadió.





Tras esa confirmación la reportera que estaba entrevistando a Momoa buscó corroborar directamente las afirmaciones del actor preguntándole: "¿Eso no sucederá?" Ante lo que el intérprete de Arthur Curry fue enfático: "no, definitivamente no".





Por supuesto, la larga y turbulenta historia de la continuidad de Cavill como Superman comenzó con un reporte que indicaba que Warner Bros ya no tenía intenciones de enfocarse en el héroe nacido en Krypton, sino que apostaría por una la película de Supergirl.





Una idea que junto a las fallidas negociaciones por un eventual cameo en Shazam! habría sellado la supuesta salida de Cavill.





Pero ese reporte fue objetado por la representante del actor y el estudio que afirmó que, pese a que no hay proyectos en desarrollo para el Hombre de Acero, mantienen una buena relación con el actor.





Esta situación además fue complementada por un críptico mensaje del propio Cavill en su redes sociales, que encendió más las especulaciones al respecto.





En ese panorama, no hay nada concreto respecto al futuro del actor en las películas de DC y una eventual secuela de Man of Steel todavía no estaría entre las propiedades del estudio.





