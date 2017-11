¡Apa!,Sol Pérez mandó a todos a la re mil....

La fama alcanzada por Sol Pérez gracias a sus curvas esta vez puso en aprietos a la rubia, luego de que se hiciera público su número de teléfono celular y muchísimos desconocidos comenzaran a agregarla a diversos grupos de WhatsApp en los que, obviamente, la participante del Bailando no tenía voluntad de pertenecer.

Furiosa como nunca le hemos visto, la chica del tiempo se desquitó de quienes la volvían loca, enviándoles fortísimos audios con insultos de todo tipo y tenor.

"Estás violando mi privacidad porque estás mandando un mensaje a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé, y si estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las pelotas. Maleducado de mierda", comienza a decir Pérez.

"Me siguen hinchando los huevos y publico uno por uno sus números en mi Twitter. Déjense de joder pendejos del orto que no se saben ni lavar el calzón la concha de su madre, si llamo a tu mamita te ponés a llorar, puto del culo", amenazó Solcito.

A continuación, los audios:

