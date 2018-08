Apareció Solcito y le contestó a Carmen Barbieri: "Económicamente no me convenía"

Carmen Barbieri pasó el domingo por la mesa de Mirtha Legrand y mostró su enojo por las ausencias de Sol Pérez a Magnífica. Sucede que debido la abultada agenda de la ex chica del clima no le permite a la rubia estar en la totalidad de las presentaciones de la obra.

Este lunes, Sol estuvo en Los especialistas del show y le respondió a Carmen, "Lo raro es que nunca falté a mi obra. Cuando me llaman para hacer la obra, ellos ya sabían que tenía el programa de tele y cada vez que falté fue justificado", explicó Pérez.

"A mí económicamente no me convenía. Me pagan muy bien por mi trabajo, pero lo hago por un crecimiento de carrera", disparó luego.

Y agregó: "No me gusta que me hagan quedar como poco profesional", remató.

María Eugenia Ritó, quien también estaba como invitada al programa, le tiró un palo a Sol: "Es una falta de respeto llegar tarde o faltar".

"Falta de respeto es quedarme en mi casa tomando mate, yo estoy trabajando cuando no voy al teatro", contestó ella.

Mirá el video!

Embed