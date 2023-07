Apareció la "ladrona" de los camarines de LAM

Y luego agregó: “Yo fui parte… estoy dentro de la organización del robo en LAM”. Sobre el robo, detalló: “Dinero nunca tuve, pero sí en una de las compras”.

Tras esta confesión, Ángel de Brito publicó algunos mensajes en su cuenta de Twitter. “Apareció la que robó en LAM”, escribió el conductor, quien compartió fotos de su televisor.

“Vos no robaste nada ¿O qué?”, preguntó Lío Pecoraro, conductor del ciclo. La joven respondió riéndose, por lo que el periodista volvió a consultar: “¿Daiana, vos robaste algo en el programa de Ángel?”. Finalmente, Diana: “Si me tengo que hacer cargo de algo, me voy a hacer cargo”.