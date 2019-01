¡Apareció el video! Redrado se mostró con su nueva novia en Punta del Este

Mart铆n Redrado y Luciana Salazar no est谩n juntos desde hace varios meses. De hecho, en agosto, la conductora acus贸 en las redes sociales al economista de haberle hecho una brujer铆a y cort贸 todo tipo de v铆nculo de 茅ste con su hija Matilda.





Seg煤n trascendi贸, el motivo que llev贸 a Luli a escrachar a su ex pareja fue una relaci贸n que el graduado en Harvard confirm贸 con la empresaria tur铆stica Lulu Sanguinetti.





En detalle, la tambi茅n modelo dijo que el economista "rompi贸 los c贸digos" y lo mand贸 al frente en Twitter con un audio del momento en el que ella encontr贸 un vaso congelado con su nombre en el freezer de su ex.

Luciana Salazar acus贸 a Mart铆n Redrado de hacerle brujer铆a





Pero a los pocos d铆as de eso 茅l aclar贸 en Twitter: "Frente a rumores que circulan en algunos medios, deseo aclarar que no estoy de novio con nadie. Conozco a esta persona con la que me vinculan sentimentalmente, pero no es mi novia".





Lo cierto es que la solter铆a le dur贸 poco al ex presidente del Banco Central de la Naci贸n . Es que hace unos d铆as 茅l fue visto muy acaramelado con una bella mujer mientras tomaba un caf茅 con personas de su entorno en Buenos Aires.

Mart铆n Redrado habl贸 de Luciana Salazar: "Comienza la mejor etapa de su vida"







Y ahora, en la noche del mi茅rcoles, la pareja fue vista en Punta del Este. La expareja de Luciana sali贸 a cenar en la ciudad este帽a con Lulu y lo agarraron in fraganti. Si bien intentaron esconderse de la c谩mara del portal Far谩ndula Show, quedaron a la vista de todos al irse juntos del lugar.





隆Mir谩 el video!

