Aparecieron las pruebas que vinculan a Jimena Barón volvió con Mauro Caiazza

A un año de su separación, Juariu, la panelista de "Bendita", encontró varios indicios que parecen confirmar el regreso de Jimena Barón y Mauro Caiazza.

Hasta hace unas semanas, la cantante de "La Cobra" se mostraba en la casa del futbolista Daniel Osvaldo a instancias del hijo de ambos, Morrison.

Sin embargo, de un día para el otro Barón dejó la residencia de Lanús rumbo a su departamento y nada más se supo sobre su vida íntima.

Pero este fin de semana, Juariu encontró algunas pruebas que parecen indicar que Jimena no está sola, sino que volvió con otro ex: el bailarín Mauro Caiazza.

Resulta que el muchacho subió una historia de Instagram en donde se lo ve paseando en la calle, pero una mujer grita algo desde alguna ventana o balcón, y enseguida se escucha una risa femenina que se asemeja muchísimo a la de la actriz.

Otra pista a tener en cuenta fue un video que mostró Caiazza de una mano femenina sosteniendo un caracol. "Me dije '¿por qué un caracol?' Quizá no hay un porqué pero para mí siempre hay un porqué. Googlié Mauro 'Caiazza caracol'. Si, no estoy bien pero....", escribió Juariu.

Y resulta que así lo apodó Marcelo Tinelli a Mauro, ya que lo tildaba de "lento" porque no avanzaba para conquistar a Barón.

Por último, la influencer mostró una story de Caiazza tomando sopa e indicó que la especialista en ese tipo de platos es Jimena. ¿Están juntos de nuevo?