Aparecieron fotos de Mauro Icardi en un yate con mujeres

Desde que Wanda Nara puso un pie en la Argentina no paró de causar polémicas. Primero con la viralización de sus fotos sin photoshop en una playa y después a la salida del teatro cuando evitó dialogar con la prensa.





Como si fuera poco, ahora se le sumaron las fotos de Mauro Icardi con otras mujeres en un yate. Luis Ventura confirmó que las imágenes son ciertas ya que él mismo las vio: "Las imágenes existen porque yo las vi, me las mandaron pero no se pueden publicar si no pagás".





"Wanda sabe que se están ofreciendo, que están dando vueltas y que en cualquier momento explotan. Las fotos hablan aunque a él se lo ve solo... no es que está franeleando con alguien pero son muy contundentes", aseguró el periodista de espectáculos.