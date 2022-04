Antonela Roccuzzo no dejó que filmaran a sus hijos, pero su fan terminó elogiándola

Antonela tapó la cámara de su celular y le dijo que no quería que hiciera grabaciones de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En ese instante, Alexis se detuvo y le pidió disculpas a la mujer del ídolo.

Acto seguido, la rosarina le dijo que podían sacarse una selfie. El joven aceptó encantado y relató luego la situación en su cuenta de Twitter.

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quería, me podía sacar una foto con ella", explicó Alexis.

Finalmente, su historia y su selfie con la mujer de Messi no tardó en hacerse viral.