Anto se tatuó su cuerpo y sus seguidores la bancaron

"Ellos siempre conmigo", fue la frase que escribió la rosarina Antonela Roccuzzo, esposa del astro del fútbol mundial, Lionel Messi.

Recordemos que hace pocas semanas la esposa de Messi salió a cruzar a un usuario que se burló de la familia porque no ponían muchas fotos del más chico de los tres, Ciro.





"No suelo hacer estas cosas pero siento que te fuiste al carajo. Quizás creés que sos gracioso y que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora por tu pelotudés, tengo que leer comentarios sobre mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe", expresó la mujer del futbolista.





"Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios. Me cuesta entender que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor, pero cuando hablas de niños tendrías que ir con más cuidado”, indicó molesta.