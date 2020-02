Un año de la muerte de Natacha Jaitt: los fuertes mensajes de su hija Antonella

Natacha Jaitt murió el 23 de febrero a los 41 años en el salón de fiestas Xanadú donde se encontraba junto a un grupo de personas.

La autopsia realizada al cuerpo determinó que falleció por una falla multiorgánica y no presentaba signos de violencia.

Desde las redes sociales, su hermano Ulises y la hija de la mediática, Antonella Olivera, le dedicaron sentidos posteos en esta fecha tan especial.

"1 año sin justicia, hoy se cumple 1 año de ese maldito día donde fuiste sin mi a ese pantano, aprovecharon que yo no estaba y no estuve para detener esa mafia que terminó con tu vida. Confiando en Dios que ya nos está mostrando la corrupción que hay ( 1 año sin abrir la tablet )y nos seguirá mostrando más", expresó Ulises.

Y agregó: "De la mano de Dios se va a saber todo aunque la justicia sea corrupta y proteja a los delincuentes y se cagué en una mujer ¿ que pasa con las causas de las mujeres ? Te amo hermana y la vida es un viaje, más corto más largo pero terminamos todos en el mismo lugar y ahí nos volveremos a ver".

Por su parte, Antonella comentó: "Hoy hace 1 año atrás estoy vacía, dentro de mi corazón ya no existe peor dolor que el de tu partida. Aún tengo la esperanza de verte entrar a casa y que me digas: “acá estoy hijita, nunca me fui... solo fue un mal sueño”, pero caigo en la realidad de que ya no estás conmigo, que no hay nada en el mundo que te haga volver a mi, qué por más que luche (que jamás voy a dejar de hacerlo), no hay nadie que pueda traer de vuelta esa sonrisa hermosa que tenías, esas ganas de vivir y de sonreír.. estoy muerta por dentro, hoy pueden lloverme balas que seguramente no las voy a sentir. Peor dolor que verte en ese manto blanco, sin color en tus mejillas y fría no creo que pueda existir".

"Aveces intento entender, como puede ser que no te vuelva a ver? No me cabe en la cabeza ... vivir sin volver a decirte : “Ma, te amo” y no poder abrazarte nunca mas, ni dormir en tu pecho o que me seques las lagrimas que caen de mis ojos en este momento", siguió movilizada.

Y cerró: "Quiero que sepas que espero encontrarte en otra vida , si es que existe, quiero estar ahí para volverte abrazar así sea por última vez. Hay muchas cosas que no te dije , muchas cosas que no voy a poder vivir con vos.. tengo bronca e impotencia, rabia , dolor y un vació en el pecho que jamás voy a poder llenar. Te amo por siempre mi ángel de cabellos negros, cuídame y guíame desde donde estés en este camino corto que es la vida. Que pronto... si dios me lo permite voy a poder volverte a ver. Te amo, te amo , te amo en el ahora y en el mas allá mi mariposa de alas doradas".