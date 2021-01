Aníbal Pachano tiene coronavirus

Si bien en un principio pensó que se trataba de una insolación, decidió realizarse el hisopado, que finalmente dio positivo. Pachano informó que por ahora se encuentra con tos y dolor en el cuerpo.

El artista, de 65 años, no solo es paciente de riesgo por su edad sino porque se encuentra atravesando un tratamiento oncológico tras haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón en 2018 con metástasis en el cerebro.

En marzo, cuando se encontraba en Chile siendo jurado del Bailando por un Sueño, Aníbal Pachano había realizado polémicas declaraciones luego de que el presidente Alberto Fernández indicara las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus para embarazadas, personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años.

“Soy un paciente de mucho riesgo, pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack”, había mencionado.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente”, había dicho sobre la cuarentena.

Y había agregado: "Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”.