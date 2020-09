La angustia de Micaela Tinelli por estar distanciada de Lisandro López

Micaela Tinelli compartió su angustia, en un video que subió a Instagram, por no poder estar con su pareja, Lisandro López.

El futbolista se encuentra aislado luego de que se contagiara de coronavirus a raíz de la aparición de un importante brote dentro del plantel de Boca, lo que obligó a todos a permanecer en cuarentena estricta.

López, que convivía con la empresaria, tuvo que separarse de ella por tiempo indeterminado, por eso Mica manifestó su preocupación por lo sucedido.

“Casi dos y media de la mañana y vine acá a charlar un ratito. Pasa que con Lichi me estaba durmiendo un poco más temprano, soy como más prolija. Hace más de 10 días que se fue y con él es como que me acomodo. Ahora no está y no sé cuándo lo voy a volver a ver por todo esto que pasó”, dijo la hija de Marcelo Tinelli.

Por precaución, Mica Tinelli se hizo un hisopado para descartar que estuviera contagiada. Por más que el futbolista es asintomático, las medidas de prevención dentro del equipo xeneize hicieron que el reencuentro tenga que esperar unos días más.