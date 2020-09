La angustia de María Valenzuela por el coronavirus

María Valenzuela contó en una entrevista que está "totalmente aislada" porque forma parte del grupo de riesgo y está haciendo todo lo que está a su alcance por respetar las normas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

"Tengo epoc, enfisema, soy una persona de altísimo riego... Tengo bronquitis crónica, estuve internada por neumonía. Estoy totalmente aislada. No puedo tener contacto con nadie", dijo la actriz en diálogo con la revista Para Ti.

Valenzuela dijo además que no logra dejar el cigarrillo. "Es una adicción, así como el alcohol, como la obesidad, el tabaquismo es una enfermedad. Imaginate encerrada tantos días y tratando de dejar de fumar, sería una locura. Caminaría por las paredes y me daría la cabeza contra la pared", indicó.

Sobre cómo vive este momento en soledad, señaló: "Lo llevo mirando películas, series, estoy estudiando Eva y Victoria, juego al Súper City, que es un juego de Facebook... Me distrae mucho, me despeja. Estoy sola. Los chicos casi no aparecen. La única que viene es Malena, a distancia y con barbijo. Para pasar el tiempo duermo y como cuando tengo hambre. Tengo todos los horarios trastocados. La tele para mí no existe, la uso para poner YouTube o escuchar música. Al principio del coronavirus estaba todo el tiempo con las noticias. Me generaba angustia".

Por último comentó que no le teme al coronavirus, pero sí a la soledad. "Lo que me da miedo es morirme sola, que me infecte y me muera sola, sin poder abrazar y besar a mis hijos, amigos, a mis seres amados... La muerte creo que es un paso más a otro plano. Le tengo miedo a la muerte de seres amados, pero a la mía no. Tengo la esperanza de que hay algo mejor y que me voy a encontrar con muchos seres amados que perdí".