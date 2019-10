Angelina Jolie confesó sus fantasías sexuales con una reconocida actriz

Las protagonistas de la segunda parte de "Maléfica: dueña del mal", Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning asistieron a una entrevista con Access, con el fin de promocionar el nuevo film dirigido por Joachim Rønning.





Durante el diálogo con la prensa, el periodista les preguntó sobre sus enamoramientos adolescentes durante la década del 60.





En ese entonces fue Michelle Pfeiffer quien no tardó en contestar que había estado enamorada del cantante Bobby Sherman, mientras que Elle Fanning mencionó a Danny Zucko y Angelina Jolie, para sorpresa de sus colegas mencionó su compañera de elenco.





"Me gustaste mucho en 'Grease'", le dijo en la cara a la artista la ex de Brad Pitt. "¿Fui tu 'crush' adolescente?", le preguntó asombrada Pfeiffer. "Sí, me gustabas mucho cuando cantabas 'Cool Rider'. Estabas muy buena", reconoció Jolie.