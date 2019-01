Ángela Torres y su experiencia con Darthés: "Buscaba mi complicidad, era muy incómodo"

Ángela Torres manifestó su tristeza por los acosos y abusos sexuales que padecen las mujeres al tiempo que reivindicó las diversas acciones que permitieron que muchos de esos casos se conocieran públicamente. "Hay un objetivo común entre todos los colectivos: estamos cansadas de las injusticias y queremos un mundo igualitario", aseguró.



En relación a la experiencia de haber estado trabajando con Juan Darthés en "Simona" justo cuando surgieron las acusaciones de Calu Rivero contra él, Ángela se decidió a contar lo que le decía Darthés en las grabaciones. "Era raro lo que hacía, me decía: '¿Viste negrita todo lo que están diciendo?' buscando mi complicidad. Era muy incómodo".



Cuando le preguntaron cómo fue el día a día del trabajo en "Simona", Ángela Torres respondió : "No la pasé mal porque mis compañeros adolescentes me salvaron. En el día grababa dos escenas con Darthés y diez con mis compañeros".



Puesta a sincerarse, Ángela Torres declaró: "Juan (Darthés) después se dio cuenta de la postura que teníamos las mujeres del grupo de trabajo y solo venía, grababa y se iba".



