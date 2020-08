Ángela Torres recordó su experiencia en “con Darthés: “Me daba impresión compartir ciertas escenas con él”

La novela Simona marcó un punto de inflexión en la vida de Ángel Torres. Por un lado, el positivo, porque significó su primer trabajo como protagonista de una ficción en el prime time. Por el otro, por haber compartido elenco con Juan Darthés.

Las grabaciones de la tira que se emitió por El Trece en 2018 tuvieron lugar antes de la acusación por violación de Thelma Fardin contra el actor, pero Calu Rivero ya había manifestado que había sido acosada por él, y otras actrices estaban empezando a alzar su voz. En ese marco, Ángela tuvo que interpretar a su hija en la ficción, por lo que tuvo que compartir muchas escenas con él.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por Radio La Once Diez, Torres revivió aquella experiencia: “Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar”.

En ese sentido, dio detalles del estado de ánimo de Darthés por aquel entonces, entre la exposición en uno de los programas más vistos de la televisión, y las acusaciones en su contra. “Ya estaba destruido -aseguró la joven actriz y cantante-. Me acuerdo que lo miraba y decía ‘este hombre no está bien, no la está pasando bien’. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él”.

“A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio. Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros, y nos divertíamos”, concluyó.

Por otro lado, la sobrina de Diego Torres, se refirió a la relación de poliamor que tiene con su novio, Pepo Maurizi: “Le digo poliamor porque es la forma en la que todos comprenden de lo que hablo pero en la intimidad no sé si decimos ‘lo nuestro es poliamor’, sino que decimos que somos compañeros, nos acompañamos. Tenemos una gran comunicación y eso hace que ninguno la pase mal. Todo el tiempo nos sentimos libres de hablar con el otro sobre lo que sentimos. Y nos escuchamos. Creo que es una regla bastante importante para poder probar cosas nuevas en el amor”.

Por otro lado, recordó su participación en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, cuando interpretó el Himno Nacional con un pañuelo verde -símbolo de la lucha por el aborto legal en el país- en una muñeca, motivo por el que recibió críticas de parte de los denominados grupos “pro vida”. Al respecto, la joven artista manifestó: “En el momento no me di cuenta de la dimensión que tenía ese evento. Como que yo vivo así: a veces tengo que enfrentar eventos muy grandes y, si yo fuera consciente de lo que representan, me pondría demasiado nerviosa. Entonces hay algo de mi cabeza que hace que me ponga ahí de una forma muy genuina y haga lo que pienso. Siento que estuvo buenísimo, no me arrepiento de nada y me parece que son las formas que cada una encuentra para decir lo que siente y que los demás entiendan que estamos pidiendo por nuestros derechos”.