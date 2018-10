Ángela Torres fue criticada por Eduardo Feinmann

“Emotiva sí, pero el Himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto”, comentó el periodista en Twitter.

A lo que la actriz no dudó en responderle: “Vos sos una falta de respeto, Feinmann”.

Sin embargo, el cruce no quedó ahí, porque el conductor volvió a atacar a la actriz en una nota que brindó en “Los Ángeles de la Mañana”: “Hubiera preferido que lo haga una soprano. Si se canta el Himno, no tiene que haber símbolos. Menos en una Olimpíada. Ni pañuelo verde, ni celeste. Es por una cuestión de respeto a los símbolos patrios”, manifestó.

Luego fue más lapidario: “No la conozco. Me contaron que es una Lali Espósito devaluada”.

Embed Eduardo Feinmann molesto con Angelita Torres por cantar el himno con un pañuelo verde (a favor del Aborto Legal Seguro y Gratuito): “Me contaron que es una Lali Espósito devaluada”. #lovieneltrece @LosAngeles_ok pic.twitter.com/ak6CIAT3dO — eltrece (@eltreceoficial) 9 de octubre de 2018

Por su parte, su madre Gloria Carrá salió a defenderla: “Vi el cruce y opino lo mismo que ella”.

“Angela es muy chiquita y a mí me conmueve mucho y me llena de orgullo”, continuó en el ciclo radial “Por si las moscas”: “Tiene convicciones fuertes y se posiciona desde un lugar muy genuino, no se vende por nada”.

Por último, destacó: “Hay muchísimas artistas que veo que se cuidan en sus redes y no sientan posición. En cambio Ángela no tiene problema y se posiciona con convicción”.

