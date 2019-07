Ángel de Brito reveló los motivos de la separación de Pampita y Mariano Balcarce

Hace casi un mes, Pampita comunicó que se separó de Mariano Balcarce y contó algunos detalles en su programa que se emite por Net TV.





La modelo decidió poner una pausa en su relación con el empresario, que había comenzado en febrero en febrero pasado, luego de un primer contacto vía WhatsApp y un café compartido en Miami.





En este sentido, la conductora aseguraba: "Estoy distanciada hace dos semanas, nos tomamos un tiempo para pensar, para ver si queremos lo mismo".





Además, agregó que "fue todo muy reciente" y se estaban conociendo. Por otra parte, dejó en claro que "no hubo infidelidad. No hay que pensar que siempre las separaciones son por eso", indicó.





Pero ahora, mientras ella disfruta de una vacaciones en Ibiza con sus hijos, Ángel de Brito contó los motivos de la ruptura: "No compartía proyectos, hasta ahí voy a contar", dijo el conductor, para luego continuar: "No quiero ir más profundo porque es más complicado, no compartían el mismo proyecto de vida".





De esta manera, el periodista dejó abiertas dos incógnitas: ¿Acaso Pampita quiere convivencia y otro hijo y Balcarce no tenía los mismos planes o, a la inversa, era él quien estaba interesado en formar una familia con la morocha?