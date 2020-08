Ángel de Brito mostró su enojo por el puntaje de Laura Novoa

Ángel de Brito no puede creer el puntaje que le puso el jurado del Cantando 2020, Pepe Cibrián a la pareja de Laura Novoa y Patricio Arellano. Luego de que las 15 parejas pasen por el escenario del programa, ayer se conoció el voto secreto del director teatral. Cuando anunciaron que la actriz había recibido un diez hubo enojo e indignación de muchos, ya que el dúo que interpretó Zamba para olvidarte, de Mercedes Sosa no fue muy bueno.

Nacha Guevara les puso un seis, Karina La Princesita un cuatro y Moria Casán un cinco. Pero gracias a Pepe, sumaron una muy buena puntuación comparada con el resto. Ángel de Brito fue uno de los indignados y habló que a la actriz le dieron un “voto homenaje” por su trayectoria.

“Pepe Cibrián le pone a todos diez, pero ¡a Laura! Es voto homenaje, voto artista, como la pesada de Florencia Peña que a las actrices le ponía buena nota”, aseguró el conductor en su programa de la mañana en El Trece. “Pero eso pasó siempre, me parece que hay como un acuerdo tácito”, opinó una de las panelistas de LAM. “¡Pero está mal!, ¿por qué siempre lo naturalizamos y hacemos que no pasa nada?», se preguntó Yanina Latorre. “Es injusto”, sentenció el conductor.

“¡Por favor, basta! Lo que digo es, es verdad, tenés razón en lo que decís. Mirá que yo la banco a Laura pero no estaba para el diez, lo que digo es que me parece que hay acuerdos tácitos no firmados en un papel donde hay cierta gente que por ahí, para que no se ofendan o no se pongan mal o algo, la mimamos un poquito más que a otros con una buena nota”, explicó una de las panelistas. “Está mal”, insistió Yanina. “O sea, porque cantó mal y se olvidó la letra. Para mí Lizardo tenía que tener un uno, de cualquiera del jurado”, opinó el conductor del Cantando 2020 y agregó “Le falta criterio a la horade puntuar al jurado”.

El director teatral Pepe Cibrián comentó que adoptó a un joven de Mendoza. “A ver, contame para qué sirve Laura Novoa. No voy a dejarle chupar las medias a la trayectoria. Contame cuando baja y la vez qué te divierte. ¡Ahí viene Novoaaa!”, dijo enfadada Yanina. “Para mí es muy injusto. Porque con ese criterio Cande Molfese y Fede Salles entonces merecían un cien!”, cerró Ángel de Brito. Y después cerraron el tema con la idea de poner un VAR (que en el show llaman BAR) para poder respaldar los criterios que utiliza el jurado.

Fuente: telebajocero