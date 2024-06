Andrés Gil habló del hijo que espera con la actriz Cande Vetrano

“Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción porque se mezcla todo, la felicidad con el miedo, con la incertidumbre”, expresó.

“Por suerte estamos en un gran momento los dos”, admitió y sostuvo: “Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”.

Los actores están juntos desde hace siete años, se conocieron en Italia en donde Gil trabajaba. Por un año la pareja mantuvo una relación a distancia y luego el se instaló en la Argentina y al poco tiempo se mudaron juntos.