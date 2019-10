Andrés Ciro ya es abuelo: las primeras imágenes de su nieta

"¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia? No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija... Bueno, señores, ¡mi hija me va a hacer abuelo!", anunciaba sorpresivamente Andrés Ciro Martínez en mayo en medio de un show en Luna Park.





Y este domingo 27 de octubre nació Helena, la hija de la ex "Argentina, tierra de amor y venganza", Katja.





Fue la actriz quien anunció la feliz noticia a través de las redes sociales, donde también mostró fotos de la beba.





"Te tengo en mis brazos. Ahora mi mundo pasa por otro lado, dormí una hora anoche porque no podía dejar de mirar a esta personita que salió de mí y de la persona que amo, y aunque tengo ojeras y me duele el post cesárea, nunca fui tan feliz ni viví más el ahora que en este momento", manifestó.





El posteo estuvo acompañado por dos imágenes de ella en la clínica con la bebita recién nacida. "Extraño sus pataditas en la panza, nueve meses adentro mío y ahora es de ella, de la vida. Mi mundo sos vos Helenita, juntas siempre", señaló.