Andrea Taboada reveló que sufrió violencia con un ex: "Me agarró del cuello"

Tras la denuncia pública de violencia de Miss Bolivia contra su ex marido Emmanuel Taub, Andrea Taboada reveló que sufrió violencia de género con una ex pareja.

La panelista de "Los ángeles de la mañana", El Trece, recordó lo que le tocó padecer con un ex novio que tenía hace muchos años.

"He pasado situaciones. Situaciones en las que te acobardás, te bloqueás. Y entonces decís ´mejor me quedo donde estoy porque tengo miedo de que me haga algo", comenzó Taboada.

Y remarcó: "Me agarró del cuello y yo en ese momento llamé inmediatamente a mis hermanas y les dije que vengan a casa".

"No les conté. Después hablaron ellas con él por teléfono. Fueron once meses la relación. Compartíamos radio y tenía que seguir trabajando", recordó.

Y finalizó: "No sé nada de su vida. Sé que después intentó atentar con su vida o algo así. Te paraliza. Tiraba fotos juntos por la vereda de la casa de mi hermana. Fue todo muy complicado. Ya que una persona no te deje salir de tu casa...".

PRIMICIAS YA