Andrea Taboada: "Me cayó sangre del techo"

A los pocos minutos, Andrea descubrió que la sangre era de un vecino. "Después recuerdo que una vecina me había dicho que había fallecido un señor en el piso de arriba", continuó.

"Aparentemente, el hombre tuvo un accidente. Estaba desplomado en el piso. También encontraron sangre en la habitación. Estuvo mucho tiempo ahí el cadáver y no podían tocar nada porque tenían que realizar las pericias", añadió.

Una amiga de Andrea le ofreció recibirla en su casa mientras personal del edificio limpiaba todo. "Stefy, una productora de acá, que vive en el mismo edificio, me dijo si quería quedarme en su casa. Al final, le dije que no y dormí en mi departamento. Desde la administración me prometieron que van a arreglar la grieta, limpiar y pintar el techo", sentenció.