Andrea Frigerio disfruta de una vacaciones familiares en Punta del Este

Andrea Frigerio viajó a Uruguay para descansar y relajarse en compañía de sus familiares. La actriz está disfrutando de un merecido descanso este verano 2020, luego de haber tenido en intenso año laboral por su trabajo en la ficción Argentina, tierra de amor y venganza que produjo Polka para el prime time de El Trece.

En las imágenes exclusivas de Teleshow se la puede ver disfrutando de las playas de José Ignacio, junto a su marido, Lucas Bocchino, con quien mantiene una relación amorosa desde hace 28 años. También se encuentra su hija menor, Josefina, que vive en Europa pero se hizo una escapada a la costa esteña para sorprender a sus padres.

El año pasado, la joven decidió dejar la Argentina para probar suerte en España. Acompañada por su novio Nacho, emprendieron el desafío de irse a vivir a otro país, lejos de sus seres queridos. “Estoy armando mi vida nuevamente”, dijo en una entrevista con este medio.

Fini apostó por una carrera actoral. En 2017 debutó en el cine haciendo Leal, una película de coproducción argentino-paraguaya en la cual compartió elenco con su madre. A principios de 2018, fue parte de Soy tóxico, un largometraje que se proyectó en distintos festivales de Europa, como Rotterdam y Barcelona; y también en los de Buenos Aires y Mar del Plata.

“Me gusta conocer lugares nuevos y haciendo lo que sea. Si puedo trabajar como actriz, sería espectacular, pero si no, también! Soy una persona muy cambiante, amo viajar y las cosas nuevas así que estoy dispuesta a trabajar de cualquier otra cosa con tal de seguir viajando y tener la posibilidad de vivir afuera”, contó Josefina.

Para Andrea no fue nada fácil la partida de su hija. Luego de seis meses, viajó a España para reencontrarse con su heredera y debió dejar adelantadas algunas escenas de Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa ficción en la que se lució con el personaje de Madame Ivonne.

“Fue un proyecto inolvidable para todos. No solo por la repercusión, sino por cómo lo vivimos. Trabajar en Polka está buenísimo: son muy profesionales todos y se trabaja con mucha alegría y respeto. Para mí, fue un año inolvidable. No solo en lo profesional, también en lo personal”, dijo Frigerio en diálogo con Teleshow.

“Yo siempre quise ser actriz, pero me di cuenta de eso a partir de que otros vieron en mí una actriz en potencia. El primer día que actué fue como entrar en un estado de gracia del que nunca más pude prescindir. Me encanta construir personajes, ser otra persona, vivir otras realidades, habitar otros mundos y después volver a ser yo misma, pero modificada en parte por haber transitado los dolores de otras personas. Las cosas llegan cuando estás preparada para recibirlas. De eso, no tengo dudas”, señaló.

Luego de estas vacaciones familiares en Punta del Este, la esposa de Lucas Bocchino analizará una propuesta laboral de ir a trabajar al exterior. A lo largo de su carrera, se animó a trabajar como modelo, conductora, actriz e incluso escribió el libro Belleza emocional, en el que comparte sus secretos para mantenerse saludable con el paso de los años.