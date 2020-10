Andino se quebró al aire tras dar positivo de coronavirus

Guillermo Andino se quebró al aire este lunes en "Informados de todo", América, tras dar positivo de coronavirus.

El conductor contó que se encuentra en la casa junto a su mujer Carolina Prat y sus hijos completamente aislados entre sí.

Guillermo admitió que el caso positivo de su amigo Gustavo López en su momento lo había preocupado mucho y que se estuvieron enviando mensajes.

"La doctora me bajó el martillo y la condena es el aislamiento. El gusto y el olfato va y viene", reconoció sobre cómo transita el virus.

Sobre el final de su testimonio, Andino no pudo contener las lágrimas y se quebró en su relato vía telefónica.

"Me resulta extraño no tener a Caro a mi lado, es mi pilar en la vida, estamos todos en habitaciones separadas. Esto no es fácil", dijo entre lágrimas.