Anamá Ferreira le dio el pico de rating a Tinelli

"Bailando 2018", de "ShowMatch" (El Trece) siguió la ronda de música disco. Después de la pareja de Sol Pérez y Fernando Bertona, salió a la pista la integrada por Anamá Ferreira y Joel Ledesma. Anoche, endesiguió la ronda de música disco. Después de la pareja de, salió a la pista la integrada por





Después del baile, la exmodelo se largó a llorar, emocionadísima. "Yo siempre digo que los sueños siempre se cumplen. Para mí, estar bailando acá, a los 67 años, es increíble. Les digo a las mujeres de 60 o 67 años que bailen, que salgan a divertirse, a pasarla bien".





A la hora de la devolución, Ángel De Brito se despachó con todo y calificó a la pareja con -1. "Me pareció todo un papelón. Desde que empezó hasta que terminó", dijo.

Marcelo Polino también les puso -1 y fue lapidario: "Me dejaron sin palabras. No me gustó nada, fue tremendo. Un desastre, horrible".





"Si quieren destruirme, destrúyanme, pero yo de acá no me voy", le advirtió Anamá a Polino al tiempo que reclamó que "a la madre de Laurita (Fernández), la hayan juzgado con otra vara".





Lo cierto es que en materia de rating, con este escándalo, "ShowMatch" obtuvo uno de los mejores promedios de la semana llegando a los 13.6 puntos, siendo lo más visto del viernes. El pico se lo dio Anamá Ferreira con 15.5 puntos.

En Telefe, "Todo por mi hija" se aguantó con 12.4 puntos y fue el segundo programa más visto de la jornada. Antes, "Mi hermano es un clon" (El Trece) logró 9.7 puntos.





Telefe se posicionó primero una vez más con 8.3 puntos aunque El Trece le pisó los talones con 8.2 puntos. Tercero sigue América con 3.0. Cuarto El Nueve con 2.7 puntos y por último, la TV Pública hizo 0.7 puntos. En la tabla general de los canales,se posicionó primero una vez más conaunquele pisó los talones conTercero sigueconCuartocony por último, lahizo

