Anabel Cherubito cuenta su experiencia como creadora de contenido erótico

“Tamara Bella me dijo que la gente de DivasPlay estaba interesada en tenerme en la plataforma, me buscaron ellos. Lo primero que dije fue: ‘No, ¿cómo voy a hacer una cosa así?’. Pero después vi que estaba Flor Peña y empecé a conectar con la idea. Luego me explicaron que era mi perfil, que yo hacía mi propio material, que no me pedían nada, que yo hacía lo que quería. Entonces conecté con eso que también soy. Porque soy una mujer que le da importancia a su sexualidad y a su deseo, desde siempre. Con una energía sexual que yo sé que tengo y que va conmigo, que tiene que ver con la libertad, con mi cuerpo, con el deseo sexual, con la libertad en la sexualidad, con la conexión, con el deseo. Todo eso tiene que ver con quien soy”, explica sobre los dilemas al recibir el ofrecimiento.

“Me daba muchísima duda, pero no podía esconder esa energía sexual que tengo”, resume. “Empezó medio como un juego, en el que dije: ‘Bueno, voy a probar’. Y la verdad es que me re engancha. Me gusta, lo paso bien, me divierto. Después de ser madre volví a conectar otra vez con mi cuerpo, como antes. Y la estoy disfrutando un montón, esa es la verdad”, dice ahora.

Por otra parte, aclara que no entró por una necesidad económica. “Ahora, ¿está buenísimo el incentivo de ganar bien y en dólares? Sí. Pero la verdad que fue un poco mandarme a hacer algo más atrevido y a salir un poco de la rutina. Y así como hago esto, hace nueve años que estoy haciendo la obra Ser Ellas, donde interpreto a Simone de Beauvoir. El año que viene voy a exponer mis pinturas en el Cultural San Martín. También soy mamá, soy compañera y pareja de mi compa, soy la que cocina en casa. Y también hago contenido erótico, que me permite manejar mis tiempos y decirle que no a trabajos que no quiero hacer. Soy todo eso”, define Cherubito en torno a las varias personalidades que conviven en su ser.

Asimismo se reconoce una “activista feminista” y que contó con el visto bueno de sus compañeras de militancia. “A diferencia de lo que pensaba que podía pasar, mis amigas feministas me re felicitaron, me dijeron que estaba buenísimo que yo generara el contenido y yo misma ganara plata con eso, en vez de los demás. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, eso también es un poco lo que defendemos”, dice convencida.

Como “le da vergüenza” posar desnuda delante de un fotógrafo o videasta, Anabel capta ella misma las imágenes que termina vendiendo. “Lo hago todo sola y me sirve mucho porque estoy descubriendo un juego con las luces, juego también con la danza, aprendo de edición, cómo posar, cómo poner la iluminación, todo. Meto mi lado creativo en todo el proceso y me resulta súper producto”, explica.

Anabel dice que se lleva “súper bien” con el morbo que puede generar el hecho de que alguien le compre contenido por ser ella. Y aclara que no interactúa con sus clientes digitales. “Agradezco cuando me escriben, pero yo elijo no hablar con nadie, ni tampoco hago nada porno o contenido a pedido. Me siento bastante cuidada y voy por lo que me gusta a mí, que es lo sutil, lo erótico, lo sensual”, define

Asimismo, reconoce influencias “orientales” en el material que produce, algo que se nota en las ropas que viste y las luces tenues. “Algo geisha, digamos”, aclara y se ríe al decir que se autopercibe coreana. “Estoy conectadísima con esa cultura hace algunos años. Empecé con la comida, que también la cocino y es bastante compleja. Además veo todas series coreanas, películas coreanas y estoy muy en esa. Me pego por ahí estos últimos años”, cuenta.

—¿Se vende bien tu contenido?

—Me va muy bien, pero como no le doy mucha bola a Instagram, no sé cuánta gente sabe que estoy ahí. Pero para mí es un trabajo, yo subo contenido todos los días.

—¿Cuánto se puede llegar a recaudar?

—Es un poco difícil hablar de eso en este momento, por la situación del país. Lo que te puedo decir es que es un privilegio absoluto, porque se cobra en dólares y es mucha plata en pesos. Entonces, es mucha la diferencia con un sueldo que se pague aquí.

—Juguemos un poco: ¿lo que se puede ganar ahí es comparable a lo que puede llegar a cobrar una actriz en un trabajo en ficción?

—Sí, sí, y más también. Es interesante. Y te digo que me la paso bien, eh. Es una sorpresa.

—Lo bueno es que esta vez no tuviste que tratarlo en terapia como lo de Playboy.

—(se ríe) No, esta vez no hizo falta. Está bueno seguir rompiendo estructuras, ciertas rigideces. Eso me hace bien. Estoy en un momento de la vida en que ya no me importa nada.