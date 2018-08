Amor y paz: Moria Casán se reconcilió con Marcelo Tinelli!

La relación entre Moria Casán y Marcelo Tinelli parace haber vuelto a sus carriles normales, luego de que la conductora se enojara por algunas desinteligencias con la producción del Bailando.

Pero este viernes, mientras conducía Intrusos, la One reveló las palabras que el animador le había enviado a través de mensajes de texto, alagando su vestimenta y otros detalles que la Casán prefirió guardarse:

"Hola Mo, justo los estaba mirando. Los quiero, te adoro. Gracias", fueron dos de los mensajes que alegraron a la actriz.

"Estás muy escotada. Te queda bien el escote y el color amarillo", fue otro de los testos de Marce a "Mo".

Finalmente, Moria se mostró misteriosa y decidió no revelar otros asuntos entre ella y Tinelli: "Cositas que no se pueden decir, quedan en confidencialidad. Hay pactos que no se pueden romper", expresó.

