Amber Heard dio su testimonio en el juicio contra Depp

Heard recordó una fuerte pelea que tuvo con el actor. Todo ocurrió porque él estaba desesperado buscando cocaína en la habitación.

En una ataque de furia, Depp acusa de haber escondido la droga. En medio de la discusión, el actor terminó abusando de ella.

“¿Por qué escondería sus drogas? No tenía sentido. ‘Vamos a realizar una búsqueda en la cavidad, ¿de acuerdo?’, me dijo y metió sus dedos dentro de mí. Me quedé allí de pie mirando a la luz. No sabía qué hacer, solo me quedé allí mientras él hacía eso", relató.

Por último, Heard narró una tensa pelea que tuvo con Depp en una cabaña. "Me abofeteó la cara. Y yo me reí porque no sabía qué hacer. Pensé: 'esto debe ser una broma'. Solo lo miré y creí que él también iba a empezar a reírse, para decirme que era una broma. Pero no lo hizo. Me dijo: '¿Crees que es tan gracioso? ¿Crees que es divertido, perra? ¿Crees que eres una perra graciosa?'. Y me volvió a abofetear”, sentenció.

¿Cuándo se conocieron Amber Heard y Johnny Depp?

Amber Heard y Johnny Depp se conocieron estaban filmando Diario de un seductor, en 2009.

En 2012, decidieron blanquear el romance. Tres años después, se casaron.