¿Alina Moine blanqueó a Gallardo?: "Ni a Marcelo ni a mí nos gusta esto"

Alina Moine enfrentó los rumores de romance con Marcelo Gallardo, DT de River Plate, en charla con "Intrusos", América.





"Claro que hablamos con Marcelo de esto, cada uno es profesional y ni a Marcelo ni a mí nos gusta esto", indicó la conductora de Fox Sports.





Y aseguró: "A mí me hizo mucho ruido la primera vez (sobre el rumor de romance que trascendió). Me llevaron puesta a mí pero no era para mí la maldad".





"No voy a hablar de mi vida, prefiero que quede para mí", explicó Moine, sin desmentir ni confirmar la relación.