Alfredo Casero: "Estoy arrepentido y pido perdón"

La semana pasada, Alfredo Casero criticó en "Animales Sueltos" con Alejandro Fantino a las Abuelas de Plaza de Mayo por su manera de recuperar nietos perdidos durante la última dictadura militar. Por este motivo, le cancelaron dos funciones de teatro de su obra "¿De qué no se puede hablar?" en Salta y Tucumán.





"Yo quiero saber toda la verdad. ¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos. No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de Derechos Humanos", había expresado en el ciclo que se emite por América TV y generó repudio.

Con el correr de los días, el actor reflexionó sobre sus dichos y pidió disculpas durante una nota en radio Mitre: "Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. Estoy apesadumbrado y pido perdón".





"Sino estoy cayendo en lo mismo que ellos. Que cuando se muere una persona y es policía no hay un puto derecho humano que salte por esa gente", explicó Casero.





Por último, manifestó: "La cosa no es con las Madres, sino con la utilización política que le dieron. Es comprensible, porque he ido un poco lejos. Lo que me diga todo el mundo no me importa."





