Alfa simuló que se iba: todo terminó en llantos y catarsis

Lo cierto es que la inminente (falsa) salida de Alfa generó todo tipo de reacciones en la casa, sobre todo de algunos de los participantes como Romina que se quebró ante tal situación, y lloraba desconsoladamente antes de enterarse la verdad.

Luego de que Alfa y Del Moro les comuniquen a los hermanitos que todo se trataba de una farsa, la ex diputada no podía contener su llanto y se sintió muy molesta con toda la situación: "Estos chistes no se hacen", dijo, notablemente sensibilizada y luego reconoció que "esta situación me hizo dar cuenta de lo mucho que lo quiero".

Incluso, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Alfa y Ariel, archienemigos dentro de la casa, hicieron una tregua en vivo, y Alfa pidió disculpas a quienes se habían sentido ofendidos y pidió disculpas. "¿Arrancamos de cero?", le peguntó Ariel a Alfa, y juntos se fundieron en un abrazo. Impensado.

¿Alfa tiene decidido abandonar hoy mismo la casa de Gran Hermano 2022?

Este domingo en Gran Hermano 2022 (Telefe), Alfa tuvo a oportunidad de festejar su cumpleaños pero antes tuvo que cumplir con un reto: el participante de 60 años pidió ver una película con sus compañeros, pero desechó la idea cuando le pidieron elegir entre todos los integrantes de la casa.

Alfa deberá decirle este lunes a los integrantes de la casa que quiere irse, y que nadie podrá imponerse a su idea. Pero destacó que fueron tantas las veces en las que dijo que iba retirarse que en esta oportunidad sus compañeros no iban a creerle.