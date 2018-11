Alexander Caniggia insultó a una inspectora de tránsito y ¡lo subió a las redes!

Alexander Caniggia volvi贸 a causar repudio con otro de sus videos y, a pesar de que casi todo lo que el muchacho comparte en las redes es de car谩cter detestable, esta vez, el hijo de Mariana Nannis, pis贸 el pasto.

En esta ocasi贸n, Alexander se film贸 mientras insultaba duramente a una inspectora de tr谩nsito de la Ciudad, que, seg煤n parece, debi贸 cortarle el pas贸.

"Esta gorda hija de p... y muerta de hambre no me dej贸 pasar porque hay un corte. Encima para dejarme pasar, me pide el DNI. 驴No sabe qui茅n soy? As铆 est谩 la gorda hija de p... parada ah铆", vocifera el muchacho, a quien parece sentirse intocable a fuerza de portar un apellido al que deshonra cada 5 minutos.

Mir谩 el video!

Que piensan de este video que subi贸 @alexcaniggia insultando a esta mujer? pic.twitter.com/xTHLIG7AKR 鈥 ANGEL (@AngeldebritoOk) 1 de noviembre de 2018