Alex lanzó desopilantes frases sobre Charlotte en el regreso de "Caniggia libre"

Los hermanos Caniggia presentaron anoche el primer episodio de la segunda temporada de "Caniggia libre", el reality que se emite por MTV. "Hijos de Buda" decía la placa de apertura, es que en este capítulo mostraron el exótico viaje que los exparticipantes del Bailando realizaron a Tailandia en febrero del 2018.

Alex arranca: "Nos cansamos del show business. Teníamos mucho estrés mucha fama mucha presión". Y ella agrega: "No estamos más en la joda, tenía que ir a un lugar espiritual que me ayude a madurar, y qué mejor lugar que Tailandia".

"Tailandia es un lugar con paz, no nos conoce ni la puta madre", arrancó Alex explicando porque allí no eran famosos. Su hermana, agregó: "Me canse del choripán y me quise ir a Tailandia a comer insectos y tailandeses".

Después destacaron que allí la gente va al templo a meditar en lugar de trabajar: "Punto para Tailandia", bromearon y fiel a su estilo, el "emperador" agregó: "Mi facha espiritual llega al límite".

Embed





"Tailandia es un país muy templado, hay un templo cada cuadra", dijo en chiste Alex y luego entraron a un lugar de oraciones a meditar y a pedir un deseo. La ex de Lhoan pidió el suyo: "Me encantaría ser mamá".

Embed RT si vos también sos de esos que tiene hambre TODO el tiempo #MTVCaniggiaLibre pic.twitter.com/tmENys7Knq — MTV Argentina (@MTVLAargentina) 5 de febrero de 2019



A pesar de la espiritualidad Charlotte no pudo dejar de ir de compras: "Sigue enganchadísima con lo material, menos diez de espíritu. Cuando Char se pone a comprar cualquier cosa, no existís, no te da pelota".