Alejandro Lerner y Rusherking estrenaron "Después de ti"

Cabe recordar que Rusherking tiene una canción llamada: “Antes de ti”, con su ex María Becerra, por lo que ante este contraste de nombres, no tardaron en aparecer especulaciones sobre a quién va dirigido el tema, aunque el cantante no dio ningún detalle al respecto.

Alejandro Lerner, Rusherking - Después de Ti (Official Video)

Rusherking mostró el detrás de escena de “Ice Cream”

Rusherking estrenó “Ice Cream” el 11 de mayo, cuyo videoclip ya superó las 700.000 visualizaciones en YouTube, y el cantante argentino compartió el detrás de escena del trabajo audiovisual.

A través de TikTok, pudo verse el rodaje del video musical de este nuevo single, quien se mostró despierto desde las 4 de la mañana junto a su equipo de trabajo, previo a las grabaciones.

“Ya estamos acá en el camarín. Pedí un par de boludeces. La Gatorade violeta, que estoy en modo fanático”, dijo mientras mostraba la mesa en la que tenía su desayuno.

Además, le pidió a la coprotagonista del video que se presente “Buen día. Son las ocho de la mañana. Mi nombre es Camila, soy bailarina” fue todo lo que dijo ella en respuesta, mientras se reían con sus compañeros.