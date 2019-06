Alejandra Pradón aseguró que tuvo un romance con Carlos Menem

Alejandra Pradón fue una de las invitadas de "PH" y, entre otras cosas, contó la historia de desencuentros con su madre. Sorpresivamente, su historia terminó ligada a la figura de Carlos Saúl Menem y, en ese sentido, terminó confesando el romance que vivió con el ex presidente.





Pradón dejó con la boca abierta a todos al confesar que su madre la abandonó de chica y que gracias a Menem pudo volver a contactarla.





Pero lo que nadie esperaba es que la ex vedette confesará que con ese Presidente haya tenido un romance. Ante la pregunta de Andy sobre de quién se trataba, Ale no titubeó: "Fue Carlos Menem".





"¿Fue amor?", preguntó el conductor y ella respondió: "No fue amor ni un affaire, nos divertimos mucho, tuvimos una linda relación amorosa. El me ayudó a que de grande pueda contactar a mi mamá. En ese entonces luego de la relación con él, yo estaba saliendo con Daniel Comba y él me llevó a la puerta de su casa. Toqué timbre, me atendió y no me reconoció. Luego le expliqué quién era, charlamos y cuando falleció supe perdonarla. Mi padre en cambio nunca pensó que nos había abandonado siempre imaginó que era una desaparecida", contó.





Tras relatar su historia, Alejandra se quebró y lloró al recordar a su mamá y la anécdota con el ex presidente quedó perdida en la charla, pero ninguno de los invitados salvo Andy, que fue quien le preguntó, imaginaba que la ex vedette había tenido un fugaz romance con uno de los presidentes más destacados de la Argentina.

Embed



Primicias YA