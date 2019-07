Alejandra Mora, otra ex vedette que denuncia a Miguel Ángel Cherutti

A medida que pasan los días, la reputación dese cae por los diferentes testimonios vinculados a mujeres que lo denuncian por acoso y maltrato.

La primera en hacerlo fue Melissa Brikman quien declaró que le exigió que tenga sexo con él para mantener su contrato. Hace pocas horas hizo lo propio Majo Dupré y ahora reapareció Alejandra Mora.

Alejandra habló en el programa "Incorrectas" de Moria Casán, quien era compañera de ella en muchas de las obras donde estaba Cherutti.





"La obra de teatro tenía los camarines abajo y vos estabas mucho en función. Esa noche estaba en el vestuario, hablando sobre una coreografía, y entra a increparme Fabiola, la esposa de Miguel Ángel Cherutti, ya venía de varios días atrás, me hacía la guerra en el escenario. Le decía a Miguel a Nito que yo cambiaba los pasos, todas mentiras, estaban ensañados conmigo, ella y Miguel. Obviamente que tengo mi carácter y la enfrenté. Pegué media vuelta y me fui. Ella se va y entra Miguel como un torbellino a insultarme, lo que te puedas imaginar, de arriba abajo, desde negra de m... hdp... un pollerudo defendiéndola a ella. Yo le dije que no me insulte. Le dije que si tenía un problema con ella era nuestro. Ahí me arrinconó y me levantó la mano. Se metió el coreógrafo Daniel Fernández en el medio. Si no se metía me agredía físicamente", contó Mora.

Y agregó: "Yo hacía tres temporadas que estaba. La primera estuvo todo tranquilo. La hicimos en Buenos Aires. Yo siempre me lo callé. El único que lo sabía era Nito Artaza. Lo llamaba y le decía que Miguel me llamaba y me molestaba. A Nito lo entendí porque era su socio y yo no era nadie. Yo tenía sketch con él y en todos los musicales bailaba. Muchas veces me citaba para cambiar algo y lo hacía una hora antes que el resto del elenco. Seguramente andaba atrás mío. Después entró Fabiola al elenco y se pusieron de novios. Pero él me molestaba. Yo no lo podía denunciar. En este tema si no tenés testigos se complica".

