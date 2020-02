Alejandra Maglietti: "Volver a tener intimidad es algo dramático"

No me apura nada, por eso me tomo el tiempo para decidir qué quiero hacer. Por primera vez en mi vida estoy disfrutando de estar sola, antes no me había pasado”, declaró Alejandra Maglietti ayer en una entrevista brindada al ciclo "Confrontados".

La panelista de Bendita viene de recibir una propuesta para un encuentro por parte de Andrés Calamaro y al mismo tiempo hubo un comentario de su ex, Jonás Gutiérrez, que todos vieron como un signo de acercamiento.

“Lo que me gusta de la soledad es tener más tiempo para hacer cosas que me gustan, que antes no tenía. Por ahí leer más, prepararme más, ahondar en ciertos temas que me gustan que antes no tenía tiempo para hacerlo, como leer un debate que me interesa...", añadió la abogada.

“Quizás la primera vez sentía que era diferente porque si estás acostumbrada a estar con alguien durante un montón de tiempo, es como un drama… Tener intimidad después de estar tanto tiempo con alguien es como dramático, creo que les pasa a todos los que se separan, como que no sabés qué hacés… Es por uno mismo, te sentís incómodo, no es tan fácil cuando te separás”, enfatizó.

“Después no tuve ganas de seguir con el vínculo. Me pasa que estoy en una edad en la que quiero ver bien qué y con quién. No tengo ganas de meterme con cualquiera, o con alguien que no me cierra totalmente para no estar sola”, finalizó.

Retrocediendo un poco en el tiempo, a sus épocas de noviazgo con el actual mediocampista de Banfield, la panelista de Bendita acusó al “desgaste” como el principal motivo de la separación y se refirió a las ganas de él de casarse: “Él quería, pero yo por mucho tiempo no. Nunca fui de creer demasiado en el matrimonio: si vivimos juntos, es lo mismo… No era un tema que me sedujera bastante. Tenía prejuicios, como que me daba vergüenza la cosa del vestido, tanta parafernalia me suele espantar”.