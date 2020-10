Alejandra Maglietti grabó un bailecito en micro-bikini desde el balcón

La panelista de Bendita TV Ale Maglietti aprovechó el calor de estos días en la Ciudad de Buenos Aires y salió a tomar sol al balcón de su departamento. La diosa no quiso perderse el buen clima y aprovechó para grabar el momento. Ale se puso a bailar luciendo una micro bikini color coral y enloqueció a sus followers.

"Sale el sol y vos aprovechas a full", escribió divertida Alejandra Maglietti junto al posteo que estalló instagram y que ya lleva miles y miles de likes y comentarios halagando su escultural figura.

Claro que no es la primera vez que la ex de Jonás Gutiérrez muestra como disfruta de tomar sol. Días entes Ale se mostró con una diminuta bikini negra y acompañó la postal con un simpático mensaje: "Y un día salió el sol. No sé ustedes, pero yo pienso aprovecharlo", escribió.

La publicación rápidamente levantó miles de likes y comentarios de parte de sus fans. Y por si alguien pensó en que la foto tenía photoshop, la rubia compartió un video con la misma prenda en la que se ve muy diosa.