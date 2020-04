A Alejandra Maglietti, la cuarentena la sorprendió en Formosa

El 19 de marzo comenzó a regir el aislamiento obligatorio en todo el país. El presidente lo anunció aquel día y entró en vigencia horas después, a las 12 de la noche. No fueron pocas las personas a las que la medida las agarró lejos de su casa, ya sea por cuestiones laborales o porque estaban de vacaciones, sin la posibilidad de regresar. Ante esto, algunos recurrieron al pedido del permiso especial, otros, en cambio, se vieron sin más remedio que quedarse donde los agarró.

Uno de los casos es el de Alejandra Maglietti, que al momento de lo acontecido se encontraba en Formosa, lugar en el que nació y se crió hasta que con ganas de triunfar, llegó a Buenos Aires a estudiar y crecer artísticamente. Ella había viajado a la provincia unos días antes de vacaciones, con la intención de visitar a sus seres queridos, nutrirse de ese cariño que la ayuda a cargar energías y regresar enseguida a sus tareas.

Por supuesto, Ale tuvo que dejar atrás las obligaciones laborales para resguardarse, aunque no reniega del todo. volver a ser la nena de la casa, con sus padres a disposición, parece que le sienta bien. “La cuarentena me agarró en Formosa y me vino bien, aproveché para estar con mi familia; con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Es muy lindo poder compartir con ellos”, comenzó relatando en un video que le envió a Teleshow desde la casa de sus padres.

Desde la pileta, lugar en el que aprovecha las tardes de sol para tomar mate, y no perder el bronceado, asegura que el tiempo libre lo aprovecha para dedicárselo a todo eso que le gusta pero, por falta de tiempo, le costaba llevar adelante. Busca que todo sea lo más amenos posible, tratando de no caer en el aburrimiento ni en la ansiedad.

Además de su labor como panelista en Bendita TV, la periodista y abogada se destaca en Bien Levantado, Radio Continental. “Estoy aprovechando para descansar, pero más que nada para leer libros que tenía en carpeta, y también releer otros que me gustaron, releí Los miserables, El amor en tiempos del cólera y así varios”.

En cuanto a esos gustos que se puede dar, también las series y películas son parte de su día a día. Nostálgica, también con el cine aprovechó para retroceder el tiempo. “Miré muchas, pero aproveché para mirar algunas películas clásicas que me faltaban, que por distintas razones todavía no las había visto”.

Por otro lado, destacó la unión familiar. “Con mi familia estamos haciendo muchas cosas juntos, ya que esto que estemos todos no se da siempre por las distintas obligaciones de casa uno, y estoy cocinando mucho; hice chipa, aprendí a hacer sopa paraguaya, todos platos de acá de mi tierra que siempre extraño y que no siempre puedo comer”.

Relajada, hasta había dejado de entrenar y ejercitar su cuerpo. Hacer actividad física le sirve para quemar energías y relajarse. Ante esto, para no perder la práctica, porque en algún momento esto va a terminar y va a costar retomar, admitió que se armó una serie de rutinas que fue buscando por Internet, para empezar a ejercitarse paulatinamente.

Por último, le dedicó un mensaje a sus fanáticos, a todas las personas que necesitan una palabra de aliento para poder seguir adelante y no caer en malos pensamientos. “Tratemos que esto sea lo más ameno posible, se vive con mucha angustia, pero desde acá –se toca la zona del corazón-les mando mucho cariño. Quedate en casa”.

