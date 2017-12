Alejandra Maglietti confesó si está embarazada

Embed Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el Dic 25, 2017 at 9:23 PST



Más allá de eso, la modelo tuvo que salir a aclarar si estaba embarazada a raíz de los comentarios de sus seguidores por una foto.





Embed Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el Dic 28, 2017 at 4:04 PST





"No estoy embarazada, no se si ve, pero la malla es suelta, estar relajada me encanta, quizás antes me ponían una micro bikini y bla bla, hoy priorizo mi comodidad. Y me encanta!!", expresó la rubia.





Muchos de sus seguidores ya la estaban felicitando por esta aparente noticia y Ale se encargó de desmentirlo.