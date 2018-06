Alejandra Darín defendió a su hermano: "Confío en la verdad, sé que triunfa"

Las declaraciones de Valeria Bertuccelli en el programa de Luis Novaresio originó un verdadero escándalo y si bien muchísimas figuras salieron públicamente a apoyar al actor, algunas otras, se pusieron de parte de la mujer de Vicentico.

Ahora, fue Alejandra Darín quien, en el día de su cumpleaños, defendió a su hermano a través de Facebook.

"Anoche me fui a dormir con una sonrisa en el alma después de leer muchos mensajes cariñosos y me desperté hoy con una catarata de buenos deseos, que agradezco con ese mismo amor y la sonrisa ensanchada. En estos tiempos en los que la crueldad no da respiro y nos intenta confundir a todos en un torbellino de falacias, injusticias y jodideces, que vaya a saber uno a que oscuros intereses personales obedecen, el amor, más que nunca, se torna imprescindible. Hoy cumplo 56 años y encuentro en la gratitud la mejor manera de celebrarlos", arrancó Alejandra.

"Agradezco por mis padres, mis hijos, mi familia. Agradezco por mis amigas y amigos y por cada una de las personas con las que he cruzado una mirada, una palabra, una idea. Pero por sobre todo, hoy y siempre, agradezco por el compañero que me dio la vida desde que nací. Mi amigo, mi interlocutor. Con el que nunca me peleo pero siempre discuto. El generoso con todos, el atento a tantos, el que pone el cuerpo, su nombre y sus convicciones en la pelea de otros, al solo pedido y sin esperar el vuelto", continuó.

"El divertido, el cabrón. El que muchos creen conocer pero no tienen la más remota idea sobre sus desvelos o preocupaciones, sus íntimas alegrías, sus miedos, sus grandezas, sus dudas, sus certezas. A veces mi alumno y siempre mi maestro. Mi par. El que conozco tanto o más que a mí misma: Mi hermano", agregó.

"A lo largo de todos estos años han pasado algunas situaciones en las que nunca elegí defenderlo públicamente. Lo mismo hago conmigo. Quizá porque confío en la verdad y sé que triunfa y nos sé fuertes. Quizá porque me parece indigno pelear en el terreno de las mentiras humanas disfrazadas y en el que cada uno de los que participan saca su mísera tajada. Quizá porque estoy convencida que no está bien alimentar bajezas y que más allá de ellas vamos seguir intentando construir el 'mundo mejor' que aún soñamos, junto a tantos otros", dijo luego.

"Hoy cumplo años. Gracias a todos. A vos. Te amo", concluyó.