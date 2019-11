Alberto Fernández habló con Tinelli y podría sumarlo a su equipo de trabajo

Durante el 2019, Marcelo Tinelli dio indicios de que se iba a vincular con el mundo de la política. Sin embargo, meses después, el conductor del Trece aclaró por qué iba postergar su idea. "La política no me desilusionó. La política no es marketing, es escuchar, hablar, tener diálogos, encontrarse... Yo entendí que no estaba el espacio dado para trabajar en política, y más con todos los compromisos que tenía. Yo siempre fui una persona que creyó que podía existir una tercera vía en la Argentina", dijo.





Hasta entonces, Tinelli creía en la posibilidad de una tercera opción, algo que no sucedió en las elecciones presidenciales que fueron polarizadas por el macrismo y el kirchnerismo.





Una vez concretados los comicios, Marcelo habló en su programa y dijo: "Es hermoso votar, fue una elección divina que nos demuestra que los argentinos siempre podemos resolver nuestras diferencias de una manera madura".





Y agregó: "Votamos masivamente. Me encanta ir a votar, amo votar. Le dejamos un mensaje a nuestros políticos, un mensaje que, creo yo, tiene que ser de equilibrio, que lo necesita toda la Sociedad. Disfruté muchísimo este hermoso acto democrático. Ojalá ustedes también lo hayan hecho".





"Espero que este mensaje reflexivo en las urnas les llegue a los políticos y nos representen con ese estado de ánimo. Me encantó verlo a Alberto con Macri a la mañana, creo que tiene que ser parte de este acuerdo nacional. Este encuentro es el primer paso. Ojalá sigamos con esta actitud tan constructiva. Felicito a todos los ganadores y perdedores. Deseo lo mejor para ellos, lo necesitamos todos los argentinos. Estamos todos en el mismo barco, que es la República Argentina", se explayó sobre el encuentro entre Mauricio Macri y Alberto Fernández durante la mañana siguiente.





Sin embargo, hace pocas horas y en el marco de una charla por San Lorenzo, Tinelli expresó en Radio Mitre que tuvo conversaciones con el Presidente electo y no descartó la posibilidad de trabajar mancomunadamente en acción social: "Tuve charlas con Alberto Fernández para trabajar en el área social del gobierno".