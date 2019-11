Aires de diva: conocé la exigencia de Charlotte Caniggia para hacer teatro en Mardel

Charlotte Caniggia al principio no quiso confirmar que es un hecho que se sumará al espectáculo teatral de Florencia de la V en Mar del Plata este verano. Pero, finalmente, apurada por Ángel de Brito, que le dijo que ya habían publicado la foto de ella firmando el contrato, lo hizo.





En la pista del "Súper bailando", la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia confirmó entonces que volverá al teatro esta vez en La feliz.





Pero eso no fue lo importante sino que la negociación pendió de una hilo por la exigencia de la hija del ex futbolista: quería una chófer para que la lleva todos los días al teatro. Esto lo reveló Marcelo Polino en el mismo ciclo, "Ella pidió un chofer para ir al teatro todos los días. En un principio, el empresario no accedía, pero finalmente se lo concedió. Felicitaciones!", contó el jurado.





"Sí, me lo dieron. Voy a tener un chofer toda la temporada en Mar del Plata. Y sí, hay que pedir Marce...", dijo la joven fiel a su estilo.





El la obra tendrá a Florencia de la V como estrella principal y un importante elenco entre los que se destacan Yayo Guridi, Nazareno Móttola.