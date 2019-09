Ailén Bechara sufrió un ataque de llanto en la pista del Bailando

Embed

Florencia Peña colocó un 6 y opinó: “Se nota que Ailén trabaja duro. Justo le tocó un ritmo muy difícil. Los vi un poco destartalados”.





Marcelo Polino fue duro con la pareja. Los calificó con cero y señaló: “Este bailarín no me parece una decisión acertada para Ailén. No podía ni levantarla, quedaba muy chiquito para ella. No me gustó, fue un disgusto”.





Cuando tuvo que intervenir el BAR, Flavio Mendoza fue muy crítico con la rubia: "No evolucionaste nada -le señaló-. Muchas veces estabas fuera de música. Tenés que ponerte más las pilas. Punto para abajo”.